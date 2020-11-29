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Espreso.tvМирВ Беларуси влиятельные силовики обдумывают переход на сторону народа, - оппозиционерка Радина

В Беларуси влиятельные силовики обдумывают переход на сторону народа, - оппозиционерка Радина

Тот факт, что прес-секретарб самопровозглашенного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко лично отвечает за деятельность "титушек", свидетельствует о нехватке преданных ему чиновников в силовых органах

Об этом белорусская оппозиционерка и журналистка Наталья Радина рассказала в еженедельной программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

"Лукашенко сегодня сам не доверяет силовикам. Да, он опирается на штыки, но мы видим, что он тасует очень сильно кадры и переставляет местами руководителей силовых ведомств. Или отсылает в регионы, отправляя на понижение. Очевидно, он боится какого-то заговора, потому что он действительно возможен. Очень многие представители номенклатуры и даже силовики шокированы уровнем репрессий, той жестокостью, с которой представители нескольких спецподразделений относятся к протестующим в Беларуси. Я думаю, что недовольство будет только расти", - пояснила она.

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"То есть силовики могут попытаться решить вопрос т. н. белорусской лукашенковской хунты?", - уточнил у Натальи Радиной ведущий программы Антон Борковский.

"Да. Я думаю, что это возможно. Это возможно. Я знаю, что есть серьезное недовольство и в армии, и в структурах МВД и КГБ. Я очень надеюсь, что этим людям хватит смелости, мужества, патриотизма для того чтобы помочь белорусскому народу свергнуть этот бандитский режим", - ответила Радина.

Что же касается выхода на "охоту" за оппозиционерами Натальи Эйсмонт, то, по мнению Радиной, подобное как раз и говорит о том, что вокруг Лукашенко остался "очень ограниченный, узкий круг лиц, которые его поддерживают".

"На самом деле реальной поддержки среди номенклатуры у него нет, если его пресс-секретарь вынуждена участвовать в карательных акциях. Поэтому я убеждена, что время Лукашенко прошло и мы это сегодня видим. Счет идет на недели", - сказала Наталья Радина.

  • Напомним, в сети попали качественные записи телефонных разговоров главного "титушковода" Лукашенко, председателя Федерации хоккея Беларуси и тренера президентской хоккейной команды Дмитрия Баскова. Среди его собеседников - пресс-секретарь самопровозглашенного белорусского президента Наталья Эйсмонт, которая вооружала "титушек" травматикой и спецсредствами и лично выходила в "охоту" на демонстрантов и запрещенную национальную символику. Как считают специалисты, за этим "сливом" стоят сторонники оппозиции в спецслужбах.
  • Кроме того, действующие и отставные сотрудники различных силовых органов Республики Беларусь образовали в сети сообщество By_Pol, где преподают компромат на своих коллег, причастных к преследованию участников мирной революции. На специально созданном YouTube-канале ними уже обнародованы две видеоподборки записей с нагрудных камер бойцов ОМОНа.
  • По словам одного из инициаторов создания By_Pol, бывшего белорусского следователя прокуратуры Андрея Остаповича, который сейчас живет в Варшаве, источником поступления опубликованного видео является "интеллектуальный блок" внутри центрального аппарата Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Это по меньшей мере 700 человек. Сейчас их вычислили по полученным ЦИК подписям в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарыки и стали увольнять с работы.

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