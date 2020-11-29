Умер британский актер, сыгравший Дарта Вейдера
29 ноября, 2020, 09:30
Британский актер и бывший бодибилдер Дэвид Проуз, известный по роли Дарта Вейдера в классической трилогии "Звездные войны", скончался в возрасте 85 лет
Об этом со ссылкой на Sky News передает Еспресо.TV .
"С сожалением и неистовой грустью для нас и миллионов фанатов по всему миру извещает, что наш клиент Дэвид Проуз умер в возрасте 85 лет", - заявили в агентстве актера.
В молодости Проуз был также бодибилдером и тяжеловесом.
Наибольшую же популярность как актеру ему принесла роль Дарта Вейдера.
В Великобритании он также знаменит благодаря роли супергероя Человек Кодекса Зеленого Креста.
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