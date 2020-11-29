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Espreso.tvМирУмер британский актер, сыгравший Дарта Вейдера

Умер британский актер, сыгравший Дарта Вейдера

Британский актер и бывший бодибилдер Дэвид Проуз, известный по роли Дарта Вейдера в классической трилогии "Звездные войны", скончался в возрасте 85 лет

Об этом со ссылкой на Sky News передает Еспресо.TV .

"С сожалением и неистовой грустью для нас и миллионов фанатов по всему миру извещает, что наш клиент Дэвид Проуз умер в возрасте 85 лет", - заявили в агентстве актера.

В молодости Проуз был также бодибилдером и тяжеловесом.

Наибольшую же популярность как актеру ему принесла роль Дарта Вейдера.

В Великобритании он также знаменит благодаря роли супергероя Человек Кодекса Зеленого Креста.

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