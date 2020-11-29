Синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких областях ждать мокрого снега и гололеда

29 ноября, 2020, 18:55

В понедельник, 30 ноября, в Украине местами ожидается налипание мокрого снега и гололед

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

По ее словам, осложнения погодных условий ожидается вдоль полосы Сумщина-Полтавщина-Черкасчина, дальше захватит Кропивницкий с районами, Николаевскую и Одесскую области.

"Поскольку температура воздуха предполагается низкая, то дождь будет мешаться со снегом. Соответственно, возможно налипание мокрого снега, гололед, гололедица и, как следствие, сложная ситуация на дорогах", - написала Диденко.

Она добавила, что непогода частично может задеть Черниговщину. На всей остальной территории - без существенных осадков.

Температура воздуха 30-го ноября в западных и северных областях в течение дня составит от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В центральной части ожидается 0...+4 градуса, в Днипре и районах до +6 градусов.

На востоке Украины будет +2...+5 градусов.

В южной части Одесской и Николаевской областей +2...+4 градуса, на Херсонщине и Запорожье +4...+8 градусов, в Крыму до +12 градусов.

В Киеве календарная осень будет завершаться прохладной погодой с низкой дневной температурой воздуха, которая будет колебаться в пределах +1 градуса.

В столице 30 ноября без существенных осадков.

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