Сербия и Черногория заявили о взаимной высылке послов

29 ноября, 2020, 10:06

МИД Черногории объяснил высылку посла Сербии в Подгорице вмешательством дипломата во внутренние дела страны. Белград в ответ приказал руководителю черногорской дипломатической миссии покинуть страну

Черногория объявила посла Сербии в Подгорице Владимира Божовича персоной нон грата. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел страны в субботу, 28 ноября 2020, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

В МИД заявили, что дипломат в течение длительного времени вмешивался во внутренние дела Черногории, несмотря на неоднократные предупреждения о недопустимости такого поведения. Божович называл решение Подгорицком скупщины (парламента) об объединении с Сербией в 1918 году "освобождением" и "актом доброй воли" черногорского народа.

Зато МИД Черногории указал, что в 2018 году парламент страны принял резолюцию об отмене решения Подгорицкой скупщины, поэтому высказывания посла Сербии унижают нынешний черногорский парламент.

За несколько часов Сербия объявила персоной нон грата посла Черногории в Белграде Тарзана Милошевича, руководствуясь принципом взаимности. Сербское министерство иностранных дел приказало дипломату выбраться из краинм течение 72 часов.

"Нынешний дипломатический скандал произошел за четыре дня до правительственных изменений в Подгорице. В следующую среду парламент Черногории должен утвердить новое правительство, которое поддерживает широкий оппозиционный альянс. В течение почти 30 лет Черногорией на различных должностях руководил президент Мило Джуканович. Доминирующей силой в новой правящей коалиции является просербской и пророссийский Демократический фронт (ДФ). Его небольшие политические союзники по коалиции прозападные, но они, как и ДФ, тоже выступают против Джукановича. Во время коалиционных переговоров была достигнута договоренность о том, что членство Черногории в НАТО и процесс вступления в Европейский Союза не должны относиться под сомнение ", - заключает DW.

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