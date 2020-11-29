Путин отправлял на переговоры к Байдену банкиров Фридмана и Авена. Их приняли, - Пионтковский

29 ноября, 2020, 10:39

После обнародования результатов президентских выборов в Соединенных Штатах Америки глава российского государства Владимир Путин отправлял в президент-элект Джо Байдена и его команды российских банкиров, совладельцев группы "Альфа" Михаила Фридмана и Петра Авена. Однако их миссия закончилась неудачей

Об этом политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Масса визитеров появляется в Вашингтоне. Кстати, хорошо известные украинской аудитории, особенно львовской, Фридман и Авен, были здесь, представляя как бы разумные круги российского бизнеса, лоббируя "перезагрузку" (отношений - ред.) . Они играют роль условных либералов при путинском режиме и выполняют специальные поручения Путина. Но последняя их миссия провалилась, с ними не стали разговаривать", - рассказал Пионтковский.

По его мнению, их не приняли, поскольку у Байдена сейчас будет совершенно иной подход к России, нежели во время его работы вице-президентом в администрации Барака Обамы.

"Ни на какую "глобальную перезагрузку" Москве не стоит надеяться", - подчеркнул Пионтковский.

По его мнению, их не приняли, поскольку у Байдена сейчас будет совсем другой подход к России, чем во время его вице-президентства в администрации Барака Обамы.

"Ни на какое" глобальное перезагрузки "Москве не стоит надеяться", - отметил Пионтковский.

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