Определился победитель детского Евровидения-2020

29 ноября, 2020, 20:16

Победу на детском песенном конкурсе Евровидение 2020 получила представительница Франции Валентина Троннель

Об этом сообщает Евровидение в facebook.

В воскресенье, 29 ноября, состоялся финал детского Евровидения. Победителем стала Франция, которую представляла певица Валентина Тронель.

В этом году детское Евровидение проходило в онлайн-формате. Номинальным хозяином конкурса была Польша. На сцене в Варшаве присутствовали ведущие, но выступления всех участников показывали в записях.

Украину на конкурсе представлял Александр Балабанов, который занял седьмое место.

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