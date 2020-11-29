 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКультураОпределился победитель детского Евровидения-2020

Определился победитель детского Евровидения-2020


фото: Укрінформ
Победу на детском песенном конкурсе Евровидение 2020 получила представительница Франции Валентина Троннель

Об этом сообщает Евровидение в facebook.

В воскресенье, 29 ноября, состоялся финал детского Евровидения. Победителем стала Франция, которую представляла певица Валентина Тронель.

В этом году детское Евровидение проходило в онлайн-формате. Номинальным хозяином конкурса была Польша. На сцене в Варшаве присутствовали ведущие, но выступления всех участников показывали в записях.

Украину на конкурсе представлял Александр Балабанов, который занял седьмое место.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

29 ноября, 2020 воскресенье

28 ноября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать