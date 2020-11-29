На следующий год Минобороны вдвое увеличило финансирование ракетного завода "Артем"

29 ноября, 2020, 11:01

Министерство обороны Украины на 2021-й год увеличило вдвое оборонный заказ для предприятия "Артем"

В 2020 году Минобороны профинансировано выполнение ГАХК "Артем" опытно-конструкторской работы по разработке артиллерийских боеприпасов и снабжения неуправляемых авиационных ракет на сумму 49 млн. грн. Кроме того, подготовлено дополнительные заказы неуправляемых авиационных ракет, ракетных комплекса "Нептун" и ракет для комплекса "Ольха" на сумму около 900 млн. грн., в которых ГАХК "Артем" является главным исполнителем или соисполнителем, рассказывает Еспресо.TV .

Учитывая это, вопрос контрактов для Вооруженных Сил, о котором сейчас говорят в компании, не может быть критическим для стабильного функционирования предприятия и "лежит, скорее, в другой плоскости".

"Как объективного характера, в частности, пандемии и тотального локдауну, так и субъективных факторов, оборонное ведомство по этическим соображениям не комментировать", - отмечает пресс служба Минобороны.

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Как отмечается в сообщении, продукцию оборонного назначения в отечественных предприятий Министерство обороны Украины заказывает в соответствии с потребностями и приоритетами Вооруженных Сил Украины, определенных в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"Заявления руководства компании о переводе с первого квартала следующего года около 70% работников ГАХК" Артем "на однодневный рабочий неделю вызывают обеспокоенность, поскольку является естественным вопрос: каким образом при таких условиях предприятие планирует выполнять свои обязательства по гособоронзаказу", заключают в министерстве.

Справка

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" - производитель авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов.

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