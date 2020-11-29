На милитари-вечеринке в Петербурге бизнесмена переехали насмерть БТРом

29 ноября, 2020, 14:41

Организованная российским молодежным движением "Красная звезда" вечеринка с бронетехникой стоила жизни 38-летнему петербургском бизнесмену Андрею Кожевину. За рулем БТРа, который его переехал, сидел председатель правления патриотической организации Александр Торопов

Это произошло вчера, 28 ноября. Сегодня, 29 ноября, Торопов стал фигурантом уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание опасных услуг), передает Еспресо.TV со ссылкой на питерскую интернетгазету Фонтанка.ru.

По версии следствия, накануне днем ​​Торопов, управляя бронетранспортером в поле вблизи Гатчинского шоссе в Красносельском районе, на смерть переехал Кожевина, лежавшего на земле. Там с участием бронетехники проходило частное военно-спортивное мероприятие. В милитари-стиле свой день рождения отмечал предприниматель Михаил Скоров. Погибший приходится ему сводным братом.

"Официально "Красная звезда" занимается историческими реконструкциями, и под эти мероприятия ей безвозмездно передают военную технику и оружие. Попутно патриоты коммерциализируют имущество, проводя частные мероприятия на полигоне на Гатчинском шоссе, 54. Неофициальное название компании-организатора - "Академия милитари". Договоры с клиентами заключает индивидуальный предприниматель Алексей Киселев. В договорных отношениях он является "прокладкой" для "Красной звезды" - фактически услуги частного характера оказывает общественная организация", - поясняет издание.

За последние три года "Красная звезда" отличилась нештатным взрывом пиротехники на Марсовом поле, начиненным оружием грузовиком, подрывом газетного комплекса, наездом танка на людей на нелегальном фестивале в Парке 300-летия, а также обыском по делу о незаконном обороте оружия и активной подпиткой из госбюджета.

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