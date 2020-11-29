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Espreso.tvМирЛичному врачу Марадоны предъявили обвинение в непредумышленном убийстве

Личному врачу Марадоны предъявили обвинение в непредумышленном убийстве


фото: Getty Images
Аргентинская прокуратура предъявила личному врачу Диего Марадоны обвинение в непредумышленном убийстве легендарного футболиста

Об этом сообщает Todo Noticias.

Леопольдо Луке подозревается в непреднамеренном убийстве, неоказании помощи и оставлении больного без присмотра. Расследование начали после показаний дочерей Марадоны, которые усомнились в действиях и квалификации Луке.

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В рамках расследования полиция провела обыски в доме и рабочем кабинете врача, были изъяты мобильные телефоны, компьютеры и медицинская документация, в том числе история болезни Марадоны.

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