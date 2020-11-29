Китайский зонд "Чанъэ-5" приближается к Луне

29 ноября, 2020, 08:43

Китайская автоматическая лунная станция "Чанъэ-5" вечером в воскресенье, 29 ноября 2020 года, должна осуществить посадку на Луну для сбора образцов породы с естественного спутника Земли

Зонд совершит посадку в районе Океана Бурь в западной части видимой стороны Луны. До следующих задач "Чанъэ-5" входит сбор около 2 кг геологической породы и доставка их на Землю. Миссия займет 23 дня, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

Непосредственно на поверхности Луны аппарат проведет не более одной лунных суток (14 земных дней) пока в районе посадки будет свет, поскольку аппарат не оборудован радиоизотопными нагревателями, чтобы выдержать холодные лунные ночи. Экстремальные ночные температуры могут повредить электронику Чанъэ-5 ".

"Чанъэ-5" был выведен на орбиту Земли ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ( "Великий поход-5"), которая стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в понедельник, 23 ноября в 23:30.

Китайская автоматическая станция весом около 8,2 тонн состоит из четырех модулей, в частности, предназначенных для посадки на Луну, бурение поверхности на глубину до двух метров и изъятия грунта, летного модуля стартует с капсулой с грузом с ее поверхности для автоматической стыковки с орбитальным модулем, который, забрав капсулу, затем отправится к Земле. Посадка спускаемого аппарата с капсулой, планируется 15-16 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.

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