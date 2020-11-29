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Espreso.tvОбществоКоронавирус унес жизнь известного в Днепре журналиста, соучредителя Народного Руха Геннадия Сахарова

Коронавирус унес жизнь известного в Днепре журналиста, соучредителя Народного Руха Геннадия Сахарова

В Днепре от COVID-19 умер журналист, экс-корреспондент "Радио Свобода" Геннадий Сахаров, который стоял у истоков местной проукраинской среды 80-90-х годов

Такое известие распространила газета Днепр вечерний, передает Еспресо.TV .

"Он был высокообразованным, искренним человеком и большим патриотом", - отмечает издание.

"Covid безжалостный! Сегодня он отнял у нас Геннадия Сахарова. Активисты национально-демократического движения Сичеславщини периода распада СССР и становления независимой Украины помнят Геннадия как непосредственного участника всех важных мероприятий, и событий, которые он оперативно освещал в эфире" Радио Свобода ". Не будучи Украинская по происхождению, господин Геннадий непринужденно владел и говорил на украинском языке, знал много повстанческих песен и шуточных гуцульских Коломыи, был высокообразованным, искренней и патриотической человеком. Вечная память достойном патриоту Украины! ", - заявил по этому поводу председатель Днепровского общества политзаключенных и репрессированных Иван Дремлюга.

"Геннадий был действительно очень славной и чистым человеком. Его нам будет не хватать. Последний раз бачилимя в июле на 80-летие Ивана Сокульского на кладбище в Приднепровске. Как жаль! Покойся, дорогой побратим! Земля тебе пухом!", - поделилась воспоминаниями писательница из Днепра Леся Степовичка.

"Он был одним из основателей Народного Руха, одним из тех, кто боролся за независимость Украины, кто был в первых рядах украинского возрождения в Днепре, тогда еще глубоком Днепропетровске. Затем он стал журналистом украинской редакции" Радио Свобода "был прекрасным журналистом, смелым, твердым, ответственным, точным и компетентным. Именно он для меня был примером, и остается примером и настоящего журналиста и журналистской порядочности ", - отмечает коллега покойного Олег Ростовцев.

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