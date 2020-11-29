Харьков вышел из коронавирусных регионов-лидеров. Больше всего заражений сейчас - в Киеве, Одессе, Днепре и прилегающих областях
29 ноября, 2020, 14:05
По итогам субботы, 28 ноября 2020 года, высокие темпы распространения COVID-19 в Украине фиксируются в Киеве (без области), а также в Одессе и Днепре, включая Одесскую и Днепропетровскую области
Об этом со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны передает Еспресо.TV .
Регионы-рекордсмены:
Киев - 1740;
Одесская область - 1280;
Днепропетровщина - 1164.
Во всех других местах насчитывается менее 1 тыс. Случаев:
Запорожье - 854;
Киевщина (без Киева) - 782;
Харьковщина - 704;
Львовщина - 584;
Ивано-Франковская - 556.
Далее следуют регионы с количеством зараженных, меньше 500 человек в сутки.
Справка
В начале ноября на Харькове и области ежесуточно регистрировалось в районе 800 случаев.
Дважды - 7 и 8 ноября - их было более 1 тыс.
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