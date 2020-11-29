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Espreso.tvОбществоХарьков вышел из коронавирусных регионов-лидеров. Больше всего заражений сейчас - в Киеве, Одессе, Днепре и прилегающих областях

Харьков вышел из коронавирусных регионов-лидеров. Больше всего заражений сейчас - в Киеве, Одессе, Днепре и прилегающих областях


фото: rooksack.de
По итогам субботы, 28 ноября 2020 года, высокие темпы распространения COVID-19 в Украине фиксируются в Киеве (без области), а также в Одессе и Днепре, включая Одесскую и Днепропетровскую области

Об этом со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны передает Еспресо.TV .

Регионы-рекордсмены:

Киев - 1740;

Одесская область - 1280;

Днепропетровщина - 1164.

Во всех других местах насчитывается менее 1 тыс. Случаев:

Запорожье - 854;

Киевщина (без Киева) - 782;

Харьковщина - 704;

Львовщина - 584;

Ивано-Франковская - 556.

Далее следуют регионы с количеством зараженных, меньше 500 человек в сутки.

Справка

В начале ноября на Харькове и области ежесуточно регистрировалось в районе 800 случаев.

Дважды - 7 и 8 ноября - их было более 1 тыс.

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