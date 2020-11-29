Французы выступают против закона "о глобальной безопасности"

29 ноября, 2020, 12:43

В субботу, 28 ноября 2020 года, по всей Франции прошли многочисленные манифестации против закона "о глобальной безопасности. В Париже" Марш свободы "прошел между площадью Республики и площадью Бастилии

В течение недели напряжение вокруг вопроса о принятии закона "о глобальной безопасности" и, в частности, его спорной 24 статьи, которая запрещает снимать полицейских при исполнении ими служебных обязанностей, росло, особенно после появления в соцсетях кадров жесткого разгона мигрантов на площади Республики 23 ноября и видеозаписи с избиением музыкального продюсера Мишеля Зеклера на пороге его студии в Париже, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .

Статья 24, получившая одобрение со стороны полицейских профсоюзов, вызывает протест у защитников гражданских свобод, в частности, французских журналистов, рассматривающих ее как "диспропорциональный атаку" на свободу слова и информации.

Кроме того, публикацию изображений полицейских считают необходимым представители парижских пригородов, которые активно поддерживают дискуссию о расизме в полиции.

Зайдя в тупик, правительство решило создать независимую комиссию для окончательной редакции текста спорной статьи, и на этот раз вызвал гнев парламентариев. Руководители Сената и Национального собрания выразили протест против создания такой комиссии.

Председатель Национального собрания Ришар Ферран заявил, что место "атаку на парламент, который один имеет право писать и принимать законы".

После этого в пятницу, 27 ноября, премьер-министр Франции Жан Кастекс был вынужден отказаться от идеи создания внешней комиссии.

В Париже префектура полиции сначала запретила марш, позволив лишь собрание на площади Республики, но административный суд Парижа отменил это решение. О своем участии в парижском "Марше свободы" заявили около сотни депутатов столичного региона Иль-де-Франс, профсоюзы журналистов, неправительственные организации, Ассоциация судебной прессы, представители Лиги прав человека (LDH) и другие

Накануне манифестации префект полиции Парижа Дидье Лальман призвал полицейских "удерживать республиканскую линию" и не поддаваться сомнениям, гнева или страха.

В Париже манифестация проходила мирно, пока на подходе к площади Бастилии пока к ней не присоединились радикалы по организации Black Bloc, которые построили баррикаду на пересечении бульвара Бомарше и улицы пастора Вагнера и вступили в схватку с полицией. Полиция применила слезоточивый газ.

Манифестации также прошли в Ренне, Лилле, Нанте, Монпелье и других городах страны.

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