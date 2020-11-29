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Espreso.tvМирБелорусы вышли на "Марш соседей" против "колхозного фюрера"

Белорусы вышли на "Марш соседей" против "колхозного фюрера"


фото: tut.by
В 12:00 в воскресенье, 29 ноября 2020 года, по всей Беларуси начался оппозиционный "Марш соседей"

Поскольку силовики самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в последнее время активно блокируют попытки протестующих объединяться в многотысячные колонны и отправляться в административных зданий в центре областных и районных центров, участников сегодняшней акции просят собираться рядом с местом жительства, рассказывает Еспресо.TV .

При этом им следует всячески освещать свою активность в соцсетях, не бояться использовать запрещенную национальную символику, а в случае появления спецназовцев действовать согласованно и не допускать задержаний.

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"Вы лучше замотанных тряпками и балаклавами прихвостней колхозного фюрера знаете родные районы и где прятаться в случае угрозы. Но не поддавайтесь страху: группе из 100 человек не стоит разбегаться через один (милицейский - ред.) бус, а 1000 - за сотню. Именно смелость и готовность не убегать не позволяет бандитам хватать людей. Мы не нападаем первыми - но в случае численного превосходства не отдаем своих ", - инструктирует телеграмм канал Nexta.

  • Напомним, после того как Светлана Тихановська, признана международным сообществом в статусе выбранной президенткой Беларуси, пообещала амнистию тем чиновникам из силовых органов, ззарештують Лукашенко и причастных к убийствам и задержаний участников мирной революции, нынешний руководитель Республики Беларусь впервые выразил готовность навсегда уехать в РФ .

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