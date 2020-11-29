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Espreso.tvМирБеларусь после свержения Лукашенко должно возглавить коалиционное правительство из руководителей различных политсил, - Наталья Радина

Беларусь после свержения Лукашенко должно возглавить коалиционное правительство из руководителей различных политсил, - Наталья Радина


фото: Reuters
Очень важно, чтобы после Лукашенко - даже временно - власть в Беларуси опять не сосредоточивалась в руках одного человека

На это обратила внимание белорусская оппозиционерка, главный редактор информационного портала "Хартыя'97" Наталья Радина в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Я не верю, что возможно проведение новых выборов при том, что Лукашенко находится у власти. То есть я убеждена, что надо добиваться немедленного ухода Лукашенко, его отставки. И мне импонирует такой сценарий, когда до проведения новых, свободных, демократических выборов - как парламентских, так и президентских - в Беларуси будет сформировано коалиционное правительство", - отметила она.

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В состав такого коалиционного правительства, по мнению Радиной, могли бы войти "настоящие лидеры Беларуси, которые находятся сегодня в тюрьмах".

"Это и Николай Статкевич, и Павел Северинец, и тот же Виктор Бабарыка, и Сергей Тихановский. И это коалиционное правительство будет назначать и проведение новых президентских выборов, и возвращение действия в стране Конституции 1994 года. Поскольку при нынешней Конституции, которую Лукашекно неоднократно переписывал под себя, конечно, не представляется возможным проведение никаких выборов", - отметила Наталья Радина.

 

  • Сейчас белорусский народ за рубежом представляет признанная миром в статусе избранной президента Светлана Тихановская. Филолог по специальности, профессиональная переводчица Тихановская живет в Литве, где находится под государственной защитой официального Вильнюса и постоянно посещает различные европейские столицы, где проводит переговоры.
  • Также существует, как выразилась белорусская писательница, Нобелевская лауреат Светлана Алексиевич, "сеть" из нескольких революционных "структур" , которые "дополняют друг друга" и участники которых предпочитают себя не афишировать.

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