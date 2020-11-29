 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество30 ноября состоится церемония награждения Волонтерской премии 2020

30 ноября состоится церемония награждения Волонтерской премии 2020

30 ноября 2020 года в 19:00 в Fedoriv Hub (ул. Большая Васильковская, 5, Arena City) состоится седьмая Церемония награждения волонтерской премии - 2020 от общественной инициативы Евромайдан SOS

В этом году премия состоится в необычном формате награждения только лауреатов с трансляцией на Фейсбук-страницы евромайдан SOS и Центра гражданских свобод, а также ютуб канал UKRLIFE.TV. Среди приглашенных гостей телеведущие Янина Соколова и Александр Педан, режиссер Ахтем Сеитаблаев, председатель Женского ветеранского движения Андриана Арехта, правозащитница Александра Матвийчук. Ведущий мероприятия - Олесь Гарджук.

В этом году мы получили максимальное количество заявлений за всю историю существования волонтерской премии: более 170. Среди номинантов волонтеры почти из всех регионов Украины, представители украинской диаспоры, проживающих за рубежом, иностранные граждане, проживающие и работающие на волонтерских началах в Украине. Номинанты волонтерской премии работают в разных сферах: помогают военным и пострадавшим от войны, детям, семьям переселенцев, координируют экологические, культурные и образовательные проекты - список сфер волонтерской деятельности неисчерпаем!

Именно поэтому номинирование на Волонтерскую премию - это прекрасная возможность рассказать о своем проекте, привлечь внимание к важной проблеме и поощрить других заниматься волонтерством.

Среди членов жюри волонтерской премии 2020 клинический психолог, поэт, переводчик Борис Херсонский, драматург и режиссер Наталья Ворожбит, правозащитница, писательница и ведущая Лариса Денисенко, гражданский журналист и бывший заложник Кремля Нариман Мемедеминов, глава Женского ветеранского движения Андриана Арехта.

Справка: Волонтерская премия была основана в 2014 году, чтобы поддержать обычных людей, которые делают удивительные вещи. Она ставит целью отметить работу волонтеров, которые работают в разных сферах.
Премия является неденежной, и призвана поддержать волонтерское движение в Украине, показать обществу его важность и разнообразие, а также поощрить других людей к общественно-полезному труду. Именно поэтому мы отмечаем всех без исключения волонтеров, которые были номинированы на Премию, а жюри дополнительно выбирает нескольких лауреатов.

Facebook евромайдан SOS

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

29 ноября, 2020 воскресенье

28 ноября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать