30 ноября состоится церемония награждения Волонтерской премии 2020

29 ноября, 2020, 18:43

30 ноября 2020 года в 19:00 в Fedoriv Hub (ул. Большая Васильковская, 5, Arena City) состоится седьмая Церемония награждения волонтерской премии - 2020 от общественной инициативы Евромайдан SOS

В этом году премия состоится в необычном формате награждения только лауреатов с трансляцией на Фейсбук-страницы евромайдан SOS и Центра гражданских свобод, а также ютуб канал UKRLIFE.TV. Среди приглашенных гостей телеведущие Янина Соколова и Александр Педан, режиссер Ахтем Сеитаблаев, председатель Женского ветеранского движения Андриана Арехта, правозащитница Александра Матвийчук. Ведущий мероприятия - Олесь Гарджук.

В этом году мы получили максимальное количество заявлений за всю историю существования волонтерской премии: более 170. Среди номинантов волонтеры почти из всех регионов Украины, представители украинской диаспоры, проживающих за рубежом, иностранные граждане, проживающие и работающие на волонтерских началах в Украине. Номинанты волонтерской премии работают в разных сферах: помогают военным и пострадавшим от войны, детям, семьям переселенцев, координируют экологические, культурные и образовательные проекты - список сфер волонтерской деятельности неисчерпаем!

Именно поэтому номинирование на Волонтерскую премию - это прекрасная возможность рассказать о своем проекте, привлечь внимание к важной проблеме и поощрить других заниматься волонтерством.

Среди членов жюри волонтерской премии 2020 клинический психолог, поэт, переводчик Борис Херсонский, драматург и режиссер Наталья Ворожбит, правозащитница, писательница и ведущая Лариса Денисенко, гражданский журналист и бывший заложник Кремля Нариман Мемедеминов, глава Женского ветеранского движения Андриана Арехта.

Справка: Волонтерская премия была основана в 2014 году, чтобы поддержать обычных людей, которые делают удивительные вещи. Она ставит целью отметить работу волонтеров, которые работают в разных сферах.

Премия является неденежной, и призвана поддержать волонтерское движение в Украине, показать обществу его важность и разнообразие, а также поощрить других людей к общественно-полезному труду. Именно поэтому мы отмечаем всех без исключения волонтеров, которые были номинированы на Премию, а жюри дополнительно выбирает нескольких лауреатов.

Facebook евромайдан SOS