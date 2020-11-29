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Espreso.tvОперація об'єднаних сил29 ноября на фронте: украинские военные сбили вражеский беспилотник

29 ноября на фронте: украинские военные сбили вражеский беспилотник


фото: Укрінформ
29 ноября на Донбассе украинские военные обезвредили вражеский беспилотный летательный аппарат

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Недалеко от населенного пункта Луганское был замечен вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения. Украинскими защитниками беспилотник противника был сбит.

На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

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