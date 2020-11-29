28 ноября на фронте: с российской стороны - 9 обстрелов из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов, с украинской - без потерь

29 ноября, 2020, 08:21

В течение субботы, 28 ноября 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили мирные договоренности, достигнутые по Донбассу

Об этом говорится в утреннем возведении о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 воскресенья, 29 ноября, передает Еспресо.TV .

Обстрелы и минировании со стороны россиян имели место поблизости

Луганского;

Южного

Водяного.

Также оккупанты вели огонь на Азовском побережье.

"Да, огнем из крупнокалиберного пулемета противник пытался спровоцировать наших воинов неподалеку Луганского. Две враждебные провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия отмечено вблизи Южного. Еще четыре нарушения режима прекращения огня задокументировано в районе населенного пункта Водяное. На этом участке в течение суток противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в вечернее время со стороны временно оккупированной Ужовка в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2 ", - отмечает пресс-служба ООС.

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Кроме того, на Приазовье задокументировано пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник был подавлен.

Согласно официальным данным, "среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было".

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