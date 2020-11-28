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Espreso.tvОбществоВ столице на путях скоростного трамвая перевернулся бус

В столице на путях скоростного трамвая перевернулся бус

В ночь с 27 на 28 ноября 2020 года на подъезде к улице Старовокзальной в Киеве бус Mercedes заблокировал движение скоростного трамвая

Как рассказывают свидетели, микроавтобус двигался от Борщаговки в направлении столичного центра города. После Воздухофлотского моста его начало бросать на дороге. Сбив 5 пролетов ограждения, транспортное средство вылетело на трамвайные пути, где и перевернулось, передают ВартовіЕспресо.

Проехав на боку еще метров 50, бус протаранил опору и остановился.

Из кабины едва выбрались двое молодых людей, от которых пахло спиртным. Оба госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Был ли водитель в нетрезвом состоянии и другие обстоятельства ДТП выяснят следователи.

Видео ЗДЕСЬ.

Утром трамвайные пути были очищены.

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