В столице на путях скоростного трамвая перевернулся бус
Как рассказывают свидетели, микроавтобус двигался от Борщаговки в направлении столичного центра города. После Воздухофлотского моста его начало бросать на дороге. Сбив 5 пролетов ограждения, транспортное средство вылетело на трамвайные пути, где и перевернулось, передают ВартовіЕспресо.
Проехав на боку еще метров 50, бус протаранил опору и остановился.
Из кабины едва выбрались двое молодых людей, от которых пахло спиртным. Оба госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Был ли водитель в нетрезвом состоянии и другие обстоятельства ДТП выяснят следователи.
Видео ЗДЕСЬ.
Утром трамвайные пути были очищены.
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