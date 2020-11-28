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Espreso.tvОбществоВ Киеве таксист на Skoda уснул за рулем и врезался в Subaru. Погибла женщина

В Киеве таксист на Skoda уснул за рулем и врезался в Subaru. Погибла женщина

Утром субботы, 28 ноября 2020 года, в Киеве на Кловском спуске произошло ужасное ДТП

По словам таксиста, он ехал с улицы Институтской в сторону метро "Кловская" и, заснув за рулем, врезался в припаркованный Subaru, рассказывают ВартовіЕспресо.

В результате аварии погибла пассажирка такси, которая находилась на заднем сиденье и, вероятно, не была пристегнута ремнем безопасности. Врачи, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали смерть.

На месте работает полиция, детали устанавливаются.

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