В Киеве под колесами BMW погиб пешеход

28 ноября, 2020, 18:17

В столице возле станции метро "Берестейская" на мосту автомобиль BMW сбил 26-летнего мужчину

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Медики, прибывшие на место, пытались спасти пострадавшего, однако он умер в карете скорой помощи.

Как сообщает сам водитель, пешеход перебегал дорогу по диагонали в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора, поэтому водитель не заметил его.

На месте работает следственно-оперативная группа и устанавливает обстоятельства происшествия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb