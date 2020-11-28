В Киеве под колесами BMW погиб пешеход
28 ноября, 2020, 18:17
В столице возле станции метро "Берестейская" на мосту автомобиль BMW сбил 26-летнего мужчину
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Медики, прибывшие на место, пытались спасти пострадавшего, однако он умер в карете скорой помощи.
Как сообщает сам водитель, пешеход перебегал дорогу по диагонали в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора, поэтому водитель не заметил его.
На месте работает следственно-оперативная группа и устанавливает обстоятельства происшествия.
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