 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве пешеход-нарушитель попал под колеса такси

В Киеве пешеход-нарушитель попал под колеса такси

В районе столичного Жулянского моста в ночь с 27 на 28 ноября 2020 года мужчина решил перебежать проезжую часть в неустановленном месте. Как следствие, его забрала скорая помощь

Подробности рассказывают ВартовіЕспресо.

Автомобиль "Фольксваген" двигался по Окружной дороге на юго-восток, то есть в направлении Одесской площади.

Минуя Жулянский мост, водитель заметил, как в неустановленном месте мужчина начал перебегать дорогу, однако не успел среагировать, в результате чего последний попал под колеса.

В результате ДТП нарушителя без сознания забрала скорая.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 ноября, 2020 суббота

27 ноября, 2020 пятница

больше новостей

28 ноября, 2020 суббота

27 ноября, 2020 пятница

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать