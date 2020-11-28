В Киеве пешеход-нарушитель попал под колеса такси
28 ноября, 2020, 07:46
В районе столичного Жулянского моста в ночь с 27 на 28 ноября 2020 года мужчина решил перебежать проезжую часть в неустановленном месте. Как следствие, его забрала скорая помощь
Подробности рассказывают ВартовіЕспресо.
Автомобиль "Фольксваген" двигался по Окружной дороге на юго-восток, то есть в направлении Одесской площади.
Минуя Жулянский мост, водитель заметил, как в неустановленном месте мужчина начал перебегать дорогу, однако не успел среагировать, в результате чего последний попал под колеса.
В результате ДТП нарушителя без сознания забрала скорая.
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