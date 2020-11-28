В Харькове на рынке "Барабашово" произошел большой пожар. Администрация подозревает поджог

28 ноября, 2020, 12:06

В Харькове в ночь на 28 ноября 2020 года на территории ТЦ "Барабашово" произошел пожар

По информации пресс-службы торгового центра пожар на торговой площадке "Ткани" начался 28 ноября около 02:30 по Киеву, передает Еспресо.TV со ссылкой на харьковский портал Главное.ua.

По состоянию на 8.00 возгорание локализовано. Заканчиваются работы по его ликвидации, сообщили в пресс-службе ТЦ.

"Ассоциация предпринимателей ТЦ "Барабашово" заявила, что есть все основания предполагать, что пожар на торговой площадке "Ткани" ночью 28 ноября произошел в результате поджога", - говорится e сообщении.

По данным ГСЧС, огонь распространился на 1000 кв. м.

25 магазинов сгорели, 85 удалось спасти.

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