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Espreso.tvОбществоВ Днепре посетители кафе устроили драку и стрельбу: 4 раненых

В Днепре посетители кафе устроили драку и стрельбу: 4 раненых

Около 5:00 в субботу, 28 ноября 2020 года, в результате ссоры между группой мужчин и охраной развлекательного заведения в больницу в городе Днепр доставлены четверо пострадавших. Конфликтная ситуация произошла возле кафе на ул. Короленко

По факту стрельбы у кафе в Днепре полиция открыла уголовное производство, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Как выяснили полицейские, указанное заведение, несмотря на карантин, работало ночью по предварительной договоренности с администрацией. Пятеро отдыхающих попали в кафе через служебную дверь. Уже под утро на улице между клиентами и охраной кафе возникла потасовка, в результате которой 37- летний охранник получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу. Еще три посетителя кафе получили ножевые ранения ", - отмечается в сообщении Нацполиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

С места преступления изъяты гильзы от травматического оружия. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к хулиганским действиям.

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