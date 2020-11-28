В Черновцах умер директор лицея
28 ноября, 2020, 13:16
В Черновцах умер директор лицея №4 Мирослав Починок
Об этом стало известно со страницы Черновицкого многопрофильного лицея №4 в Facebook, передает Еспресо.TV.
"Коллектив Черновицкого многопрофильного лицея №4 потерял многолетнего наставника, руководителя. Глубоко скорбим, сочувствуем семье. Светлая память нашему директору", - отмечается в сообщении.
"Он всегда останется в наших сердцах", - добавляют коллеги Починка.
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