28 ноября, 2020, 13:16

В Черновцах умер директор лицея №4 Мирослав Починок

Об этом стало известно со страницы Черновицкого многопрофильного лицея №4 в Facebook, передает Еспресо.TV.

"Коллектив Черновицкого многопрофильного лицея №4 потерял многолетнего наставника, руководителя. Глубоко скорбим, сочувствуем семье. Светлая память нашему директору", - отмечается в сообщении.

"Он всегда останется в наших сердцах", - добавляют коллеги Починка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb