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Espreso.tvОбществоВ Черновцах умер директор лицея

В Черновцах умер директор лицея

В Черновцах умер директор лицея №4 Мирослав Починок

Об этом стало известно со страницы Черновицкого многопрофильного лицея №4 в Facebook, передает Еспресо.TV.

"Коллектив Черновицкого многопрофильного лицея №4 потерял многолетнего наставника, руководителя. Глубоко скорбим, сочувствуем семье. Светлая память нашему директору", - отмечается в сообщении.

"Он всегда останется в наших сердцах", - добавляют коллеги Починка.

 

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