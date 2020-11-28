Украинский народ никогда не примирится с фактом преступления Голодомора, - Епифаний

28 ноября, 2020, 14:31

"Голодомор - это боль общечеловеческого масштаба, которую мы разделяем со всем миром. Ибо акт геноцида украинского народа является преступлением против человечности. Это также преступление против истины, ибо искусственный голод и его последствия замалчивались организаторами на протяжении многих десятилетий. Но невозможно скрыть правду и также невозможно ее уничтожить"

Об этом предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил сегодня, 28 ноября 2020 года, на своей странице, передает Еспресо.TV.

"Украинский народ никогда не успокоится и не примирится с фактом этого преступления, но мы должны молиться за упокой душ погибших, которого они не знали при земной жизни. Сейчас пора открыто говорить друг с другом об этой травме и свидетельствовать миру правду. События того страшного периода истории бросают в отчаяние, и наша миссия - через боль достойно почтить каждую из миллионов жертв Голодомора и не дать подобному преступлению повториться.

Для коммунистического режима убийство было средством уничтожения украинского народа, а значит - нашей национальной идентичности. И физическая смерть не означает смерть духовную. Отбросив Бога, организаторы преступления не лишили себя ответственность за содеянное и предстанут пред правосудием и справедливостью, ответив за каждую человеческую смерть.

Даже сегодня мы не знаем точного количества жертв, превышающего 7 млн, и уже не сосчитать, сколько детей не родилось из-за трагедии Голодомора. Именно поэтому наша молитва за упокой их душ особенно важна. Ведь Господь примет наши молитвы за каждую душу, раненную зверством искусственного голода. Для них свеча памяти, которую мы зажигаем в этот день, является свидетельством того, что их не поглотил мрак, они живут в наших сердцах. Поэтому сейчас каждый в своем доме объединимся в воспоминании и молитве о тех, кто ждет нашей памяти и любви", - написв митрополит.

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