Украина завоевала золото и серебро ЧЕ по художественной гимнастике в Киеве
Об этом сообщает Федерация художественной гимнастики в facebook.
На ЧЕ по художественной гимнастике, который проходит в Киеве, 28 ноября состоялись финальные соревнования в групповых упражнениях с обручами и булавами и мячами.
С тремя обручами и двумя парами булав украинки получили серебро, а упражнение с пятью мячами выиграли и получили золото.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике
Киев
28 ноября
Групповые соревнования
Упражнения с 5 мячами
1. Украина - 35.350
2. Израиль - 34.450
3. Эстония - 32.800
Упражнение с 3 обручами и 2 парами булав:
1. Турция - 31.150
2. Украина - 31.150
3. Азербайджан - 30.650
- Напомним, 29 ноября сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в чемпионате Европы в Киеве из-за пандемии коронавируса.
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