Украина завоевала золото и серебро ЧЕ по художественной гимнастике в Киеве

28 ноября, 2020, 20:31

На чемпионате Европы по художественной гимнастике в Киеве сборная Украины завоевала золотую и серебряную награды в групповых упражнениях

Об этом сообщает Федерация художественной гимнастики в facebook.

На ЧЕ по художественной гимнастике, который проходит в Киеве, 28 ноября состоялись финальные соревнования в групповых упражнениях с обручами и булавами и мячами.

С тремя обручами и двумя парами булав украинки получили серебро, а упражнение с пятью мячами выиграли и получили золото.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике

Киев

28 ноября

Групповые соревнования

Упражнения с 5 мячами

1. Украина - 35.350

2. Израиль - 34.450

3. Эстония - 32.800

Упражнение с 3 обручами и 2 парами булав:

1. Турция - 31.150

2. Украина - 31.150

3. Азербайджан - 30.650

Напомним, 29 ноября сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в чемпионате Европы в Киеве из-за пандемии коронавируса.

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