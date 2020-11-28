Строительство "Северного потока-2" возобновится в декабре - компания Nord Stream 2 AG

28 ноября, 2020, 21:44

Российско-немецкая компания Nord Stream 2 AG заявила, что в декабре 2020 года будет возобновлено строительство газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

В компании отметили, что речь идет о достройке небольшого участка в немецких водах.

"Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии в этом году. Мы назовем конкретное судно, которое будет использовано, позже. На данном этапе план предусматривает заключение отрезка в 2,6 км на каждой из ветвей газопровода" , - сообщили в Nord Stream 2 AG.

По данным радиостанции NDR, работы возобновятся 5 декабря.

26 ноября стало известно, что норвежская сертификационная компания DNV GL перестала обслуживать проект строительства газопровода "Северный поток 2" из-за угрозы санкций США.

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