"Понятие "патриотизма" отдает чем-то мерзким": участница национального отбора на Евровидение попала в языковой скандал

28 ноября, 2020, 14:54

Участница национального отбора на Евровидение Кира Мазур, которая родом из Погребища Винницкой области, попала в языковой скандал

Она "атаковала" собственных читателей, возмутились ее решением писать в соцсети русском, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на винницкий портал Vежа .

Так, недавно Кира Мазур опубликовала пост на фейсбуке на русском языке, несмотря на то, что поет на украинском. Читатели страницы певицы сразу на это отреагировали и выразили предположение, что таким образом Мазур пытается понравиться российской публике, чтобы легче попасть на медиарынок государства-агрессора.

Вскоре певица удалила свой пост, но потом опубликовала новый, в котором ушла в "контратаку", пытаясь защитить русифицированных украинский.

Так, Мазур предложила смириться с тем фактом, что "пол Украины общается на русском", а также добавила, что "поняння« патриотизм »отдает чем-то мерзким сейчас".

Очевидно, что такие заявления певицы вызвали еще более агрессивную реакцию публики. Киру Мазур начали сравнивать с другими артистами, которые имеют гражданство Украины, однако лояльно относятся к государству-агрессору и не гнушаются выступлениями и территории страны, ведет агрессивную войну против нашего государства.

Почти сразу после сообщения певицы, ее позицию растиражировали российские СМИ, в которых российские пропагандисты смеются над государственным языком Украины и становятся на сторону Мазур.

В конце концов Кира Мазур призвала всех ее читателей, которые не согласны с такой позицией, отписываться от ее страницы.

"Я буду собой", - подытожила участница национального отбора на Евровидение из Винницкой области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb