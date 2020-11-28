"Европейская Солидарность" выдвинула Ирину Гримак на должность главы Львовского областного совета, - Олег Синютка

28 ноября, 2020, 15:25

Олега Дуду единогласно избрали руководителем фракции "Европейской Солидарности" во Львовском областном совете

На первом совещании фракции "Европейской Солидарности" Львовского областного совета определили кандидатуру на должность главы Львовского областного совета.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Олег Синютка.

Единогласно, при двух воздержавшихся, фракция поддержала решение Совета Львовской территориальной организации политической партии Европейская Солидарность и поддержала кандидатуру Ирины Гримак на должность главы Львовского областного совета.

Олега Дуду единогласно избрали руководителем фракции "Европейской Солидарности" в областном совете.

"Европейская Солидарность" получила 30,9% голосов избирателей во Львовской области.

"Благодаря такому результату в областном совете наша политическая сила получила 28 мандатов и стала крупнейшей фракцией Рады. Я убежден, что к профессиональной команде фракции "Европейской Солидарности" присоединятся представители демократических проукраинских партий, вошедших в областной совет. Объединению демократических сил: "Европейской Солидарности", "Свободы", "Голоса", "взаимопомощи", "Батькивщины", "Народного Руха Украины", "Украинской Галицкой Партии", альтернативы нет. Так будет создано действенное большинство, которое станет прототипом объединения всех демократических сил на всеукраинском уровне ", - заявил Олег Синютка.