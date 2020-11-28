"Европейская Солидарность" выдвинула Ирину Гримак на должность главы Львовского областного совета, - Олег Синютка
На первом совещании фракции "Европейской Солидарности" Львовского областного совета определили кандидатуру на должность главы Львовского областного совета.
Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Олег Синютка.
Единогласно, при двух воздержавшихся, фракция поддержала решение Совета Львовской территориальной организации политической партии Европейская Солидарность и поддержала кандидатуру Ирины Гримак на должность главы Львовского областного совета.
Олега Дуду единогласно избрали руководителем фракции "Европейской Солидарности" в областном совете.
"Европейская Солидарность" получила 30,9% голосов избирателей во Львовской области.
"Благодаря такому результату в областном совете наша политическая сила получила 28 мандатов и стала крупнейшей фракцией Рады. Я убежден, что к профессиональной команде фракции "Европейской Солидарности" присоединятся представители демократических проукраинских партий, вошедших в областной совет. Объединению демократических сил: "Европейской Солидарности", "Свободы", "Голоса", "взаимопомощи", "Батькивщины", "Народного Руха Украины", "Украинской Галицкой Партии", альтернативы нет. Так будет создано действенное большинство, которое станет прототипом объединения всех демократических сил на всеукраинском уровне ", - заявил Олег Синютка.
На первом совещании фракции "Европейской Солидарности" ЛОР определили кандидатуру на должность председателя Львовской областной ...Опубликовано Олег Синютка субботой, 28 ноября 2020
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