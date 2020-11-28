Портников: Украина сможет получить помощь от администрации Байдена, если пойдет на серьезное переформатирование власти

28 ноября, 2020, 19:36

Учитывая бэкграунд отношений 45-го президента США Дональда Трампа и действующего президента Украины Владимира Зеленского, Украина сможет получить любую помощь от администрации Джозефа Байдена, если пойдет на серьезное переформатирование власти

Виталий Портников в ток-шоу "Субботний Политклуб" объяснил сложную ситуацию отношений Украины и Соединенных Штатов Америки в каденцию 46-го президента США Джо Байдена и привел условия, при которых украинское государство может рассчитывать на помощь.

"Администрация Трампа не имеет особых замечаний к Зеленскому. Все же Зеленский говорил, что Трамп на него не давил, когда все видели, что тот на него давил. В конце концов, Зеленский в телефонном разговоре с Трампом говорил, что у него есть свой генеральный прокурор, имея тогда в виду пана Рябошапку, который все порешает, когда речь шла о деле, которое имело целью скомпрометировать сына нового президента Соединенных Штатов пана Байдена.Так что, в принципе, у Трампа не может быть замечаний к пану Зеленскому. Пусть пан Зеленский пытался все сделать, чтобы воздержаться от участия в предвыборной кампании американской, но он демонстрировал свою увлеченность паном Трампом настолько, насколько он мог это делать. Я, кстати, верю, что пан Трамп - кумир пана Зеленского, они из одного теста популизма сделаны", - отметил публицист.

Виталий Портников добавил: "Но вот в январе 2021 года, после этого, американская администрация будет очень хотеть, чтобы пан Зеленский получил деньги? Не верю. В любом случае эта администрация будет несколько месяцев присматриваться к общей ситуации, как это всегда бывает. Какие-то решения по Украине будут приниматься, возможно, в мае, в апреле. Но мы понимаем, что новый президент очень хорошо знает, что такое Украина. Ему не нужно объяснять, он здесь был, он здесь выступал. Он точно знает, кто такой Зеленский, кто такие люди, на которых нападает Зеленский, кто такой Коломойский. Все это для него известные факты. Телефонный разговор Трампа и Зеленского он тоже читал".

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В завершение Портников назвал условия, при которых украинская власть, которую возглавляет президент Зеленский, сможет получить помощь от США:

"В принципе, я считаю, что мы сможем получить любую финансовую помощь от Соединенных Штатов только при одном условии - если мы пойдем на серьезное переформатирование власти. Как это должно быть реально:

- в этом парламенте, или досрочные парламентские выборы;

- сильное, компетентное, профессиональное правительство, которое, мы будем понимать, способно разговаривать с нашими союзниками;

- сильный премьер-министр".

Напомним: