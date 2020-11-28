Новый рекорд коронавируса в Украине - 16 294 заражения в сутки
28 ноября, 2020, 10:42
В течение пятницы, 27 ноября 2020 года, на территории Украины было лабораторно подтверждено 16 294 новых случая заражения COVID-19
Такие данные по состоянию на утро субботы, 28 ноября 2020 года, со ссылкой на СНБО приводит Еспресо.TV.
Суммарные показатели по стране:
выявлено - 709 701 (+16 294)
умерли - 12 093 (+184)
выздоровели - 335 135 (+8 897);
болеют - 362 473 (+7 213)
подозревают - 797 983 (+16 992).
- Предыдущее наивысшее количество зараженных была вчера. Речь шла о 16 218 инфицированных.
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