 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирНедовольные Лукашенко в центральном аппарате МВД Беларуси "сливают" в интернет видео с нагрудных камер ОМОНа

Недовольные Лукашенко в центральном аппарате МВД Беларуси "сливают" в интернет видео с нагрудных камер ОМОНа

Действующие и отставные сотрудники различных силовых органов Республики Беларусь образовали в сети сообщество By_Pol, где выкладывают компромат на своих коллег, причастных к преследованию участников мирной революции

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

На специально созданном YouTube-канале ними уже обнародованы две видеоподборки записей с нагрудных камер бойцов ОМОНа.

На первом видео (27 ноября) заснято, как участников уличных акций "пакуют" в милицейский автобус, а также как ОМОН настигает людей на улицах Минска.

На втором (28 ноября) - как ОМОНовцы убегают на своем бусе, увидев многотысячную толпу.

Читайте также: Белорусская автокефальная православная церковь объявила Лукашенко анафему

Кроме того, By_Pol распространяет свои материалы через Telegram (канал для обращений и общение - OSB_By_Pol ) и Instagram .

По словам одного из инициаторов создания By_Pol, бывшего белорусского следователя прокуратуры Андрея Остаповича, который сейчас живет в Варшаве, источником поступления опубликованного видео является, как он выразился в интервью белорусской редакции Радио Свобода , "интеллектуальный блок" внутри центрального аппарата Министерства внутренних дел Респубилкы Беларусь. Это по меньшей мере 700 человек. Пока их вычислили по полученным ЦИК подписям в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарыка и стали увольнять с работы.

  • Напомним, в сети попали телефонные разговоры главного "титушковода" Лукашенко, главы Федерации хоккея Беларуси и тренера президентской хоккейной команды Дмитрия Баскова. Среди его собеседников - пресс-секретарь самопровозглашенного белорусского президента Наталья Эйсмонт, что вооружала "титушок" травматикой и спецсредствами и лично присоединялась к "охоте" на демонстрантов и запрещенную национальную символику.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 ноября, 2020 суббота

больше новостей

28 ноября, 2020 суббота

27 ноября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать