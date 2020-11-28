Недовольные Лукашенко в центральном аппарате МВД Беларуси "сливают" в интернет видео с нагрудных камер ОМОНа
Об этом рассказывает Еспресо.TV.
На специально созданном YouTube-канале ними уже обнародованы две видеоподборки записей с нагрудных камер бойцов ОМОНа.
На первом видео (27 ноября) заснято, как участников уличных акций "пакуют" в милицейский автобус, а также как ОМОН настигает людей на улицах Минска.
На втором (28 ноября) - как ОМОНовцы убегают на своем бусе, увидев многотысячную толпу.
Читайте также: Белорусская автокефальная православная церковь объявила Лукашенко анафему
Кроме того, By_Pol распространяет свои материалы через Telegram (канал для обращений и общение - OSB_By_Pol ) и Instagram .
По словам одного из инициаторов создания By_Pol, бывшего белорусского следователя прокуратуры Андрея Остаповича, который сейчас живет в Варшаве, источником поступления опубликованного видео является, как он выразился в интервью белорусской редакции Радио Свобода , "интеллектуальный блок" внутри центрального аппарата Министерства внутренних дел Респубилкы Беларусь. Это по меньшей мере 700 человек. Пока их вычислили по полученным ЦИК подписям в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарыка и стали увольнять с работы.
- Напомним, в сети попали телефонные разговоры главного "титушковода" Лукашенко, главы Федерации хоккея Беларуси и тренера президентской хоккейной команды Дмитрия Баскова. Среди его собеседников - пресс-секретарь самопровозглашенного белорусского президента Наталья Эйсмонт, что вооружала "титушок" травматикой и спецсредствами и лично присоединялась к "охоте" на демонстрантов и запрещенную национальную символику.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-