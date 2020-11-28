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Espreso.tvОбществоНацполиция закупает электросамокаты, гироскутеры и моноколеса

Нацполиция закупает электросамокаты, гироскутеры и моноколеса

Национальная полиция Украина полиция планирует закупить восемь единиц индивидуального электротранспорта на сумму чуть более 100 тыс. грн

В электронной системе закупок ProZorro оказалась заявка на закупку электросамокатов, гироскутеров, гиробордов и моноколес, которую опубликовал Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины, передает Еспресо.TV.

В перечне средств передвижения, которые украинские полицейские хотят закупить, значатся:

гироскутер типа Ninebot by SEGVAY MiniPRO 320 (или эквивалент) - 2 шт.;

гироборд типа IO CHIC SMART-F / S3 Black (или эквивалент) - 2 шт.;

электросамокат типа XIAOMI MiJia Electric Scooter Black M365 (или эквивалент) - 2 шт;

моноколесо типа INMOTION SCV V5 + black (или эквивалент) - 2 шт.

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