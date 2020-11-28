Нацполиция закупает электросамокаты, гироскутеры и моноколеса
В электронной системе закупок ProZorro оказалась заявка на закупку электросамокатов, гироскутеров, гиробордов и моноколес, которую опубликовал Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины, передает Еспресо.TV.
В перечне средств передвижения, которые украинские полицейские хотят закупить, значатся:
гироскутер типа Ninebot by SEGVAY MiniPRO 320 (или эквивалент) - 2 шт.;
гироборд типа IO CHIC SMART-F / S3 Black (или эквивалент) - 2 шт.;
электросамокат типа XIAOMI MiJia Electric Scooter Black M365 (или эквивалент) - 2 шт;
моноколесо типа INMOTION SCV V5 + black (или эквивалент) - 2 шт.
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