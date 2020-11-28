На заводе в оккупированном Харцызске прошла забастовка

28 ноября, 2020, 12:43

На сталеканатному заводе "Силур" в подконтрольном российско-террористическим войскам городе Харцызске, Донецкой области, 25 ноября 2020 года прошла стихийная забастовка

Об этом сегодня, 28 ноября, сообщил основатель группировки "Восток" Александр Ходаковский, передает Еспресо.TV со ссылкой на Новости Донбасса.

"Людей достало отношение новых владельцев, а последней каплей стало то, что с и так небогатой зарплаты выплатили только 12%. Работники задавали вопрос: как жить на эти деньги?" - рассказал Ходаковский в своем Telegram-канале.

По его словам, проблемы у завода начались после передачи предприятия "от государства в частные руки".

"Здесь применяется несложная схема: в России размещена фирма-прокладка, в которой оседает прибыль, а на территорию заводится только минимум денег", - пояснил бывший командир боевиков "ДНР".

Ходаковский добавил, что руководство "ДНР" не вмешивалось и не подавляло забастовку с помощью силовиков, "предоставив наемному работнику выяснять отношения с нанимателем самостоятельно".

Также он опубликовал фотографию из цеха завода "Силур" (см. вверху).

Справка

"ДНР" передала завод "Силур" в управление частной компании ООО "Ростекспоснаб 8". При этом в российском Ростове-на-Дону есть компания с почти аналогичным названием - ООО "Ростекспоснаб". На тот момент ей было всего лишь один год.

На прошлой неделе главарь "ДНР" Денис Пушилин провел совещание с руководителями промышленных предприятий, стенограмма которого опубликована на его сайте. Тогда и.о. директора "Силура" Дмитрий Чуприна сказал Пушилину, что основная проблема - это высокая стоимость сырья, закупаемого в России.

"В связи с ростом доллара, а мы закупаем сырье на территории Российской Федерации и потому привязаны к курсу, цена продолжает расти. Цена с марта по сегодняшний день увеличилась на 20%. Ну и плюс сюда еще идет логистическая составляющая. Поэтому у нас получается ситуация, когда у нас заказ есть, портфель заказов уже формируется на январь, но мы вынуждены от некоторых позиций отказываться в связи с тем, что они нерентабельны", - рассказал Чуприна.

Украинский владелец харцызского "Силура" потерял контроль над предприятием в конце 2016 года.

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