На заводе в оккупированном Харцызске прошла забастовка
Об этом сегодня, 28 ноября, сообщил основатель группировки "Восток" Александр Ходаковский, передает Еспресо.TV со ссылкой на Новости Донбасса.
"Людей достало отношение новых владельцев, а последней каплей стало то, что с и так небогатой зарплаты выплатили только 12%. Работники задавали вопрос: как жить на эти деньги?" - рассказал Ходаковский в своем Telegram-канале.
По его словам, проблемы у завода начались после передачи предприятия "от государства в частные руки".
"Здесь применяется несложная схема: в России размещена фирма-прокладка, в которой оседает прибыль, а на территорию заводится только минимум денег", - пояснил бывший командир боевиков "ДНР".
Ходаковский добавил, что руководство "ДНР" не вмешивалось и не подавляло забастовку с помощью силовиков, "предоставив наемному работнику выяснять отношения с нанимателем самостоятельно".
Также он опубликовал фотографию из цеха завода "Силур" (см. вверху).
Справка
"ДНР" передала завод "Силур" в управление частной компании ООО "Ростекспоснаб 8". При этом в российском Ростове-на-Дону есть компания с почти аналогичным названием - ООО "Ростекспоснаб". На тот момент ей было всего лишь один год.
На прошлой неделе главарь "ДНР" Денис Пушилин провел совещание с руководителями промышленных предприятий, стенограмма которого опубликована на его сайте. Тогда и.о. директора "Силура" Дмитрий Чуприна сказал Пушилину, что основная проблема - это высокая стоимость сырья, закупаемого в России.
"В связи с ростом доллара, а мы закупаем сырье на территории Российской Федерации и потому привязаны к курсу, цена продолжает расти. Цена с марта по сегодняшний день увеличилась на 20%. Ну и плюс сюда еще идет логистическая составляющая. Поэтому у нас получается ситуация, когда у нас заказ есть, портфель заказов уже формируется на январь, но мы вынуждены от некоторых позиций отказываться в связи с тем, что они нерентабельны", - рассказал Чуприна.
Украинский владелец харцызского "Силура" потерял контроль над предприятием в конце 2016 года.
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