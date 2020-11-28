На столичных "Позняках" расстреляли из автомата Mersedes

28 ноября, 2020, 09:00

Утром субботы, 28 ноября 2020 года, на улице Драгоманова, на столичных Позняках, обстреляли автомобиль Mercedes. Внутри припаркованного авто никого не было

Об этом рассказывают ВартовіЕспресо.

После обстрела злоумышленник оставил оружие прямо у исковерканной иномарки. Очевидно, тем самым "предупредил" владельца. Так это или нет - установит следствие.

На месте уже работает следственно-оперативная группа и опрашивает владельца.

Обстрел велся из АК-47У с глушителем. Возле авто разбросаны гильзы.

Автомобиль зарегистрирован на Бондаренко Эдуарда Константиновича, 2000 года рождения.

Видео смотрите ЗДЕСЬ.

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