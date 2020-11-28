 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа столичных "Позняках" расстреляли из автомата Mersedes

На столичных "Позняках" расстреляли из автомата Mersedes

Утром субботы, 28 ноября 2020 года, на улице Драгоманова, на столичных Позняках, обстреляли автомобиль Mercedes. Внутри припаркованного авто никого не было

Об этом рассказывают ВартовіЕспресо.

После обстрела злоумышленник оставил оружие прямо у исковерканной иномарки. Очевидно, тем самым "предупредил" владельца. Так это или нет - установит следствие.

На месте уже работает следственно-оперативная группа и опрашивает владельца.

Обстрел велся из АК-47У с глушителем. Возле авто разбросаны гильзы.

Автомобиль зарегистрирован на Бондаренко Эдуарда Константиновича, 2000 года рождения.

Видео смотрите ЗДЕСЬ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 ноября, 2020 суббота

27 ноября, 2020 пятница

больше новостей

28 ноября, 2020 суббота

27 ноября, 2020 пятница

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать