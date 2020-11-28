На Броварском проспекте в Киеве нигериец на "Мазде" слетел с трассы в лес. Авто сгорело
28 ноября, 2020, 09:44
В ночь с 27 на 28 ноября 2020 года на столичном Броварском проспекте с дороги слетел автомобиль
Водитель автомобиля "Мазда 6" на мокрой дороге не справился с управлением, в результате чего авто слетело с дороги, поломало деревья и загорелось, передают ВартовіЕспресо.
Водитель быстро выбрался наружу самостоятельно.
Спасателям МЧС, которые прибыли на место происшествия, не удалось спасти машину, она выгорела дотла.
Водителем оказался мужчина, гражданин Нигерии.
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