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Espreso.tvОбществоНа Броварском проспекте в Киеве нигериец на "Мазде" слетел с трассы в лес. Авто сгорело

На Броварском проспекте в Киеве нигериец на "Мазде" слетел с трассы в лес. Авто сгорело

В ночь с 27 на 28 ноября 2020 года на столичном Броварском проспекте с дороги слетел автомобиль

Водитель автомобиля "Мазда 6" на мокрой дороге не справился с управлением, в результате чего авто слетело с дороги, поломало деревья и загорелось, передают ВартовіЕспресо.

Водитель быстро выбрался наружу самостоятельно.

Спасателям МЧС, которые прибыли на место происшествия, не удалось спасти машину, она выгорела дотла.

Водителем оказался мужчина, гражданин Нигерии.

 

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