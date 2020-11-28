Байден готовится поставить во главе Пентагона генерала-афроамериканца

28 ноября, 2020, 10:05

Отставной генерал Ллойд Остин рассматривается президент-электом Соединенных Штатов Америки демократом Джо Байденом в качестве наиболее вероятного кандидата на должность министра обороны

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал Axios, передает Еспресо.TV.

Ранее Остин возглавлял Центральное военное командование США.

Читайте также: "Сукин сын" Шокин, Burisma, поддержка украинцев во время российской агрессии. 10 фактов о Байдене и Украине

Уволился в 2016 году.

В случае назначения он станет первым афроамериканцем на посту руководителя военного ведомства США, отмечает портал.

Читайте также: "Это не будет третья каденция Обамы": Байден назвал первые шаги на посту президента

Среди других кандидатов назван экс-министр внутренней безопасности Джей Джонсон, сенатор Тэмми Дакворт и бывшая сотрудница Пентагона Мишель Флурной.

Читайте также: Байден поможет Зеленскому, если он вернется на путь реформ, - Мэтью Брайза

Как уже сообщалось, Государственным департаментом США после инаугурации Байдена, очевидно, будет руководить 58-летний "дипломат-ветеран и давний союзник Байдена" Энтони Джон Блинкен.

Тогда как вице-президентом США впервые будет женщина и тоже афроамериканского происхождения - єкс-генпрокурор Калифорнии Камала Харрис.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb