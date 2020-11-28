Байден готовится поставить во главе Пентагона генерала-афроамериканца
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал Axios, передает Еспресо.TV.
Ранее Остин возглавлял Центральное военное командование США.
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Уволился в 2016 году.
В случае назначения он станет первым афроамериканцем на посту руководителя военного ведомства США, отмечает портал.
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Среди других кандидатов назван экс-министр внутренней безопасности Джей Джонсон, сенатор Тэмми Дакворт и бывшая сотрудница Пентагона Мишель Флурной.
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- Как уже сообщалось, Государственным департаментом США после инаугурации Байдена, очевидно, будет руководить 58-летний "дипломат-ветеран и давний союзник Байдена" Энтони Джон Блинкен.
- Тогда как вице-президентом США впервые будет женщина и тоже афроамериканского происхождения - єкс-генпрокурор Калифорнии Камала Харрис.
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