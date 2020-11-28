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Espreso.tvМирБайден готовится поставить во главе Пентагона генерала-афроамериканца

Байден готовится поставить во главе Пентагона генерала-афроамериканца


фото: CBS
Отставной генерал Ллойд Остин рассматривается президент-электом Соединенных Штатов Америки демократом Джо Байденом в качестве наиболее вероятного кандидата на должность министра обороны

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал Axios, передает Еспресо.TV.

Ранее Остин возглавлял Центральное военное командование США.

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Уволился в 2016 году.

В случае назначения он станет первым афроамериканцем на посту руководителя военного ведомства США, отмечает портал.

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Среди других кандидатов назван экс-министр внутренней безопасности Джей Джонсон, сенатор Тэмми Дакворт и бывшая сотрудница Пентагона Мишель Флурной.

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  • Как уже сообщалось, Государственным департаментом США после инаугурации Байдена, очевидно, будет руководить 58-летний "дипломат-ветеран и давний союзник Байдена" Энтони Джон Блинкен.
  • Тогда как вице-президентом США впервые будет женщина и тоже афроамериканского происхождения - єкс-генпрокурор Калифорнии Камала Харрис.

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