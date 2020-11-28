28 ноября на фронте: оккупанты провели 5 обстрелов, украинские военные огонь не открывали

28 ноября, 2020, 17:55

28 ноября российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов, на которые украинские военные не отвечали

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Два факта обстрелов зафиксовано недалеко от населенного пункта Водяное. Враг применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а в обеденное время - ручной противотанковый гранатомет.

Также дважды в течение суток огонь из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета оккупанты открывали вблизи Южного. Выстрелами из крупнокалиберного пулемета противник провоцировал наших защитников в районе Луганского.

В штабе ООС утверждают, что обстрелы не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

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