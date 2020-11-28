28 ноября на фронте: оккупанты провели 5 обстрелов, украинские военные огонь не открывали
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Два факта обстрелов зафиксовано недалеко от населенного пункта Водяное. Враг применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а в обеденное время - ручной противотанковый гранатомет.
Также дважды в течение суток огонь из стрелкового оружия и противотанкового гранатомета оккупанты открывали вблизи Южного. Выстрелами из крупнокалиберного пулемета противник провоцировал наших защитников в районе Луганского.
В штабе ООС утверждают, что обстрелы не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-