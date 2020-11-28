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Espreso.tvОбщество27 ноября на фронте: россияне 6 раз обстреляли украинцев из гранатометов и пулеметов

27 ноября на фронте: россияне 6 раз обстреляли украинцев из гранатометов и пулеметов

иллюстративное
фото: AZOV media (YouTube)
За прошедшие сутки, 27 ноября 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения Операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 28 ноября, передает Еспресо.TV.

"Вблизи Авдеевки враг вел огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Неподалеку от населенного пункта Водяное противник применял крупнокалиберный пулемет, а на участке возле Опытного - ручной противотанковый гранатомет", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, россияне и их наемники, применяя подствольный гранатомет и стрелковое оружие, дважды провоцировали защитников Украины у населенного пункта Шумы. Также огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оккупанты открывали неподалеку от Катериновки.

Как отмечает пресс-служба ООС, огонь врага был "неприцельным" и, соответственно, украинские военнослужащие оружия в ответ не применяли.

  • Напомним, с 27 июля на Донбассе должно действовать полное и всеобъемлющее прекращение огня.

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