Жителей ОРДЛО с российскими паспортами призывают в российскую армию", - представитель омбудсмена

27 ноября, 2020, 16:05

27 ноября в Офисе омбудсмена заявили, что паспортизированные Россией жители ОРДЛО служат в ВС РФ

Об этом представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский рассказал на пресс-конференции, передает Укринформ.

"Еще в начале 2019 года, в январе Офис уполномоченного (ВРУ по правам человека, - ред.) заявлял, что РФ готовится к паспортизации местного населения. В мае 2019 года в ОРДЛО начали выдавать уже российские паспорта... И сейчас там наращивается потенциал выдачи этих паспортов. И уже, как мне докладывают правозащитники, есть граждане, которые получили российские паспорта, и их уже призывают в ВС РФ", - сказал Лисянский.

Чиновник подчеркнул, что у человека, получившего этот так называемый паспорт, нет социальных гарантий, как, например, права на пенсию, но есть обязанность служить в регулярной армии РФ.

Лисянский подчеркнул, что ученикам школ на оккупированной территории ускоряют выдачу "паспортов" НВФ - для того, чтобы они быстрее получили так называемые паспорта РФ.

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