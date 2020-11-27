Жителей ОРДЛО с российскими паспортами призывают в российскую армию", - представитель омбудсмена
Об этом представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский рассказал на пресс-конференции, передает Укринформ.
"Еще в начале 2019 года, в январе Офис уполномоченного (ВРУ по правам человека, - ред.) заявлял, что РФ готовится к паспортизации местного населения. В мае 2019 года в ОРДЛО начали выдавать уже российские паспорта... И сейчас там наращивается потенциал выдачи этих паспортов. И уже, как мне докладывают правозащитники, есть граждане, которые получили российские паспорта, и их уже призывают в ВС РФ", - сказал Лисянский.
Чиновник подчеркнул, что у человека, получившего этот так называемый паспорт, нет социальных гарантий, как, например, права на пенсию, но есть обязанность служить в регулярной армии РФ.
Лисянский подчеркнул, что ученикам школ на оккупированной территории ускоряют выдачу "паспортов" НВФ - для того, чтобы они быстрее получили так называемые паспорта РФ.
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