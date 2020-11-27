Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное е-декларирование
27 ноября, 2020, 17:06
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное е-декларирования
Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.
Проект закона о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления зарегистрировали в парламенте. Инициатор - Зеленский.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-