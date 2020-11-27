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Espreso.tvОбществоЗеленский внес в Раду законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное е-декларирование

Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное е-декларирование


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное е-декларирования

Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

Проект закона о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления зарегистрировали в парламенте. Инициатор - Зеленский.

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