За сутки в ВСУ обнаружили 197 новых случаев коронавируса

27 ноября, 2020, 11:41

По состоянию на утро 27 ноября в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 2 тыс. 898 человек

Об этом сообщает Командование медицинских сил.

"По состоянию на 10.00 27 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 2898 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 197 новых случаев", - говорится в сообщении.

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26 ноября в ведомственные больницы госпитализировали 25 человек, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 172 человека, в изоляции - 385 человек.

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