 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВпервые в Европе: бельгийская прокуратура обвинила дипломата из Ирана в терроризме

Впервые в Европе: бельгийская прокуратура обвинила дипломата из Ирана в терроризме


фото: reuters
Бельгийская прокуратура обвинила дипломата Ассадолу Ассади и трех других лиц в планировании нападения на митинг Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) в Париже в 2018 году

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ассад был третьим советником в посольстве Ирана в Вене. Французские официальные лица заявили, что он отвечал за разведку в южной Европе и действовал по приказу Тегерана.

Это первый случай, когда страна ЕС привлекла в суд иранское официальное лицо за терроризм.

Отмечается, что Тегеран неоднократно отклонял обвинения, а Ассад никак не прокомментировал обвинения. Его адвокат сказал, что Асад даст объяснения на суде. Согласно полицейским документом, в марте Ассад предупредил власти о возможных мерах со стороны определенных групп, если он будет признан виновным.

Ассад был арестован во время отпуска в Германии и передан Бельгии, где были арестованы двое его предполагаемых сообщников с пол килограммами взрывчатого вещества TATP и взрывателем.

Согласно документам, бельгийские власти считают, что Асад доставил взрывчатку из Тегерана в Вену коммерческим рейсом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 ноября, 2020 пятница

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

27 ноября, 2020 пятница

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать