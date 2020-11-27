Впервые в Европе: бельгийская прокуратура обвинила дипломата из Ирана в терроризме

27 ноября, 2020, 09:05

Бельгийская прокуратура обвинила дипломата Ассадолу Ассади и трех других лиц в планировании нападения на митинг Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) в Париже в 2018 году

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ассад был третьим советником в посольстве Ирана в Вене. Французские официальные лица заявили, что он отвечал за разведку в южной Европе и действовал по приказу Тегерана.

Это первый случай, когда страна ЕС привлекла в суд иранское официальное лицо за терроризм.

Отмечается, что Тегеран неоднократно отклонял обвинения, а Ассад никак не прокомментировал обвинения. Его адвокат сказал, что Асад даст объяснения на суде. Согласно полицейским документом, в марте Ассад предупредил власти о возможных мерах со стороны определенных групп, если он будет признан виновным.