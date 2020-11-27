Впервые в Европе: бельгийская прокуратура обвинила дипломата из Ирана в терроризме
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Ассад был третьим советником в посольстве Ирана в Вене. Французские официальные лица заявили, что он отвечал за разведку в южной Европе и действовал по приказу Тегерана.
Это первый случай, когда страна ЕС привлекла в суд иранское официальное лицо за терроризм.
Отмечается, что Тегеран неоднократно отклонял обвинения, а Ассад никак не прокомментировал обвинения. Его адвокат сказал, что Асад даст объяснения на суде. Согласно полицейским документом, в марте Ассад предупредил власти о возможных мерах со стороны определенных групп, если он будет признан виновным.
Ассад был арестован во время отпуска в Германии и передан Бельгии, где были арестованы двое его предполагаемых сообщников с пол килограммами взрывчатого вещества TATP и взрывателем.
Согласно документам, бельгийские власти считают, что Асад доставил взрывчатку из Тегерана в Вену коммерческим рейсом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-