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Espreso.tvОбществоВпервые со времен независимости: относительное большинство украинцев предпочли книги на украинском языке, - исследование

Впервые со времен независимости: относительное большинство украинцев предпочли книги на украинском языке, - исследование


фото: wz.lviv
Впервые за время независимости количество тех, кто бы предпочел украинскую книгу российской, стало преобладать

Об этом говорится в новом исследовании "Украинского института книги".

Согласно исследованию, количество респондентов, которые ответили, что предпочитают украиноязычные книги, за 2 года выросло с 24% до 32%.

"Относительное большинство украинцев предпочитают украинский язык книг - 32% против 24% в 2018 году. Впрочем, доля тех, кто предпочитает русский язык, несущественно изменилась с 2018 года и сейчас составляет 27% - рост доли сторонников украиноязычных книг произошел вследствие двуязычных ( которым все равно), которая сократилась с 45% в 2018 до 41% в 2020. Среди ежедневных читателей доля сторонников украинского и русского языков одинаковая", - говорится в результатах исследования.

Исследование показало, что 74% читателей печатных книг читали на украинском языке, 65% читателей электронных книг читали на украинском языке и 67% слушателей аудиокниг слушали книги на украинском языке.

Также в исследовании отмечается, что большая часть детей (56%) для чтения выбирают украинскую книгу при условии, что есть такая же русская книга.

Среди прочего, исследование показало, что в Украине 8% взрослых и 13% детей ежедневно читают книги. Отмечается, что в 2020 году 34% опрошенных украинцев хоть раз приобрели печатную книгу.

В исследовании приняли участие 3,9 тыс. человек, а именно - 2,1 тыс. взрослых и 1,8 тыс. детей. В частности, было проведено 8 фокус-групп со взрослыми респондентами 18-59 лет и 16 фокус групп с детьми 6-17 лет. Респонденты предоставили ответы на 44 вопроса, что широко охватывают книжную тематику.

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