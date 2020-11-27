Впервые со времен независимости: относительное большинство украинцев предпочли книги на украинском языке, - исследование
Об этом говорится в новом исследовании "Украинского института книги".
Согласно исследованию, количество респондентов, которые ответили, что предпочитают украиноязычные книги, за 2 года выросло с 24% до 32%.
"Относительное большинство украинцев предпочитают украинский язык книг - 32% против 24% в 2018 году. Впрочем, доля тех, кто предпочитает русский язык, несущественно изменилась с 2018 года и сейчас составляет 27% - рост доли сторонников украиноязычных книг произошел вследствие двуязычных ( которым все равно), которая сократилась с 45% в 2018 до 41% в 2020. Среди ежедневных читателей доля сторонников украинского и русского языков одинаковая", - говорится в результатах исследования.
Исследование показало, что 74% читателей печатных книг читали на украинском языке, 65% читателей электронных книг читали на украинском языке и 67% слушателей аудиокниг слушали книги на украинском языке.
Также в исследовании отмечается, что большая часть детей (56%) для чтения выбирают украинскую книгу при условии, что есть такая же русская книга.
Среди прочего, исследование показало, что в Украине 8% взрослых и 13% детей ежедневно читают книги. Отмечается, что в 2020 году 34% опрошенных украинцев хоть раз приобрели печатную книгу.
В исследовании приняли участие 3,9 тыс. человек, а именно - 2,1 тыс. взрослых и 1,8 тыс. детей. В частности, было проведено 8 фокус-групп со взрослыми респондентами 18-59 лет и 16 фокус групп с детьми 6-17 лет. Респонденты предоставили ответы на 44 вопроса, что широко охватывают книжную тематику.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-