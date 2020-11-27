ВОЗ: большая физическая активность человечества сохранила бы жизнь до 5 млн человек в год

27 ноября, 2020, 16:51

Если бы человечество было более физически активным, можно было бы предупредить до 5 млн смертей в год

Об этом говорится в инструкции Всемирной организации здравоохранения по физическому здоровью, передает Укринформ .

По данным ВОЗ, каждый четвертый взрослый не выполняет норму физической активности.

Более 80% подростков недостаточно физически активны.

В организации отмечают что у людей, которые недостаточно активны, риск смерти увеличивается на 20-30% по сравнению с людьми, которые являются достаточно активными.

Отмечается, что активность приносит пользу здоровью сердца, тела и ума и способствует предотвращению и борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и диабетом.