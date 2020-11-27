Верховный суд отклонил иск россиян о незаконности использования Ощадбанком торговой марки Сбербанк
Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Украины в Facebook.
Согласно сообщению, Кассационный суд Верховного суда принял постановление по иску Сбербанка России к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства и частному акционерному обществу "Государственный сберегательный банк Украины" о признании недействительным свидетельства Украины на знак для товаров и услуг "Сбербанк" по свидетельству Украина от 10 сентября 2017 №82116.
"Верховный Суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы ОАО "Сбербанк России" и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10 августа 2020 года, которым было отказано в иске. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит", - отметили в пресс служба.
В пресс-службе напомнили, что рассмотрение дела длилось четыре года, в течение которых были проведены три экспертизы.
- Напомним, 12 августа Ощадбанк выиграл дело у российского Сбербанка о законности использования торговой марки "Сбербанк" на территории Украины.
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