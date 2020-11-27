Вакарчук представил клип к песне "Знову"

27 ноября, 2020, 15:06

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук несколько недель назад анонсировал новый музыкальный проект "Оранжерея"

Ролик опубликован в Instagram певца и на YouTube-канале группы.

Режиссером видео выступил Александр Коршак.

"Однажды, работая в студии, я подумал: а почему бы, пока готовим новый альбом и большой тур ОЭ, не сделать отдельный музыкальный проект и показать вам новые песни так, как мы играли бы их не на большом стадионе, а будучи уличными музыкантами. Так и родилась идея моего нового проекта. Мы назвали его "Оранжерея", - написал в Facebook Вакарчук.

Он добавил, что в проекте клавишник Милош и бас-гитарист Денис Дудко будут играть на акустических гитарах, барабанщик Денис Глинин - на акустических ударных инструментах и перкуссии, а сам Вакарчук будет играть на меллотроне.