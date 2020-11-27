В Запорожье разбили мемориальную доску детям, умершим в Голодомор

27 ноября, 2020, 12:26

В Запорожье неизвестные облили краской памятный знак детям, умершим во время Голодомора, и разбили еще одну памятную доску, установленную УПЦ (МП), которая была установлена рядом

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на полицию Запорожской области.

Отмечается, что на месте, где была установлена памятная доска в 1930-х годах находился дом младенца, где по документам в Голодомор умерли почти 800 детей.

В полиции заявили, что по факту вандализма открыли дело в Едином досудебном реестре расследований.

В Департаменте культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской ОГА отметили, что готовят заявление о преступлении, а также специальное обращение в полицию по этому инциденту.

Мемориальную доску на здании бывшего дома младенца в Запорожье открыли в ноябре 2014 года. Местные активисты, историки и краеведы добивались от местных властей установления памятной доски на здании с 2009 года, впрочем сделать это удалось лишь после Революции достоинства.

Напомним, память жертв голодоморов в Украине чествуют ежегодно в четвертую субботу ноября.

Фото - Евгения Назарова для "Радио Свобода":

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