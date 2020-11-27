В Запорожье разбили мемориальную доску детям, умершим в Голодомор
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на полицию Запорожской области.
Отмечается, что на месте, где была установлена памятная доска в 1930-х годах находился дом младенца, где по документам в Голодомор умерли почти 800 детей.
В полиции заявили, что по факту вандализма открыли дело в Едином досудебном реестре расследований.
В Департаменте культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской ОГА отметили, что готовят заявление о преступлении, а также специальное обращение в полицию по этому инциденту.
Мемориальную доску на здании бывшего дома младенца в Запорожье открыли в ноябре 2014 года. Местные активисты, историки и краеведы добивались от местных властей установления памятной доски на здании с 2009 года, впрочем сделать это удалось лишь после Революции достоинства.
Напомним, память жертв голодоморов в Украине чествуют ежегодно в четвертую субботу ноября.
Фото - Евгения Назарова для "Радио Свобода":
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
-
20 ноября, 2020 Виталий Портников: Маркарова не спасёт Зеленского
Читайте также
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-