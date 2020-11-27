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Espreso.tvОбществоВ Украине усилят контроль за возможным появлением COVID-19 у норок

В Украине усилят контроль за возможным появлением COVID-19 у норок

Украина усилит мониторинг ситуации относительно возможного появления COVID-19 у норок

Об этом заявила председатель Госпотребслужбы Владислава Магалецкая, передает правительственный портал.

По словам Магалецкой, по результатам будут приниматься меры для минимизации рисков распространения заболевания. Кроме того, организуют тестирование для норок.

"Обращаюсь ко всем: речь не идет о массовых убийствах животных, закрытие ферм или коррупционных проверках... Никто не будет создавать проблемы там, где их нет. Но государство должно контролировать ситуацию", - заявила она.

  • Напомним, 4 ноября правительство Дании заявил, что необходимо уничтожить всю популяцию пушного зверя - норки - из-за обнаруженного у них штамма коронавируса, который мутировал. Речь шла о 15-17 млн особей.
  • 6 ноября премьер-министр Дании Метте Фредерикс объявила о введении карантина в Северной Ютландии после того, как у жителей области обнаружили мутировавший штамм коронавируса, связанный с норковыми фермами.
  • 18 ноября министр продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку из-за критики парламентом его решения.
  • 19 ноября стало известно о болезни у норок на фермах Швеции, а 24 - в Польше .
  • В Литве на одной из фермы начался мор норок, после анализов у мертвых животных обнаружили COVID-19.

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